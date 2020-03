Isabel Díaz Ayuso, en 'TRECE': "La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos"

La presidenta de la Comunidad de de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dio positivo por coronavirus el lunes 16 de marzo, ha asegurado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE que "no he tenido fiebre, me encuentro bien, pero estoy preocupada y ocupada por lo importante que es salvar vidas y que perdamos las menos vidas posibles".

Sobre los bulos que circulan por las redes que señalan que la sanidad está colapsada y que están "dejando morir a personas", la presidenta lo ha desmentido y ha explicado que "la sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos, pero necesitamos más material del que nos envía el Ministerio de Sanidad. Y si no, que descentralicen como antes porque nos iba mucho mejor".