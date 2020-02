Una pareja de pescaderos con doce hijos se arruina por una estafa a su negocio y sale adelante así

Si te llega un mensaje de WhatsApp con contenido como el siguiente no desconfíes: verdina asturiana (14,99 euros), lubina estero (15,99 euros), pescadilla pintxo Getxo (15,99 euros)...y así un montón de productos como estos pescados, aunque también hay croquetas, carnes, huevos, frutas, verduras y hortalizas entre otras cosas. Esto que estas leyendo no es la oferta de productos de ningún supermercado, aunque lo que venden Jesús y Raquel no tiene nada que envidiarles. Y sobre todo, vas a alucinar, con la historia que este matrimonio tiene detrás.

Para empezar, tienen 12 hijos. Imagínate esa casa. Para seguir, saben perfectamente qué significa reinventarse y levantarse de los porrazos que te da la vida. Porque a ellos la crisis económica y alguien muy canalla les dio uno bien bueno. Hace 7 años, cuando Jesús tenía una empresa de distribución de pescado, les llegó un pedido de una clienta, un pedido que nunca se pagó y que les terminó por arruinar completamente.

Con una mano delante y otra detrás, Jesús y Raquel se vieron en la necesidad de inventarse algo para dar de comer a sus 12 hijos. Y la solución es de lo más sencillo que puedes pensar, y está en ese mensaje de WhatsApp que leías al principio: vender comida a través de esa red social a sus contactos, comprada en Mercamadrid.

Pero esta historia no acaba aquí. Por si no fuera suficiente con esta venta puerta a puerta y con tener 12 hijos, Raquel tiene una auténtica vocación social que desarrolla por WhatsApp. Ha creado dos grupos, el primero se llama ‘Aquí hay trabajo’. Funciona como una especie de LinkedIn o Infojobs de barrio: gente que busca empleo se pone en contacto con otra que lo ofrece o que conoce a alguien que busca trabajadores. Para que entiendas el espíritu y el ambiente que se respira en este grupo, su descripción es “no bajar la cabeza, que se os ve papada”. Hay casi 200 personas dentro y la mayoría de los integrantes de este grupo tienen más de 40 años.

Pero esta historia de hacer el bien vía WhatsApp aún no termina aquí. Raquel vende comida por esta red social, ha montado un grupo para encontrar trabajo y ¡organiza trueques! Lo hace en otro grupo llamado ‘El baúl de Raquel’. Teniendo 12 hijos, Raquel tenía muchas prendas y objetos que quedaban en desuso pero que, bien podrían servir a otra persona, por lo que creó este chat.