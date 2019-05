¿Son eficaces los sistemas de seguridad de nuestras viviendas?

Siempre hemos escuchado la frase “como en casa en ningún sitio”, porque es en nuestro hogar donde estamos con nuestra familia y nos sentimos seguros. Mucha gente opta por instalar una alarma en su vivienda para estar protegidos y poder, así, vivir tranquilos. Sin embargo, un estudio de José Miguel Ángel Olleros, asesor en seguridad, ha dado lugar a un dato de lo más aterrador: los sistemas de seguridad en viviendas en España funcionan solo al 18% de capacidad.

El origen del estudio comienza con los comentarios negativos de los usuarios de alarmas en internet. Todo comienza desde la venta del producto, los comerciales de empresas de seguridad no suelen tener una titulación y en ocasiones más que la seguridad de las familias buscan vender el producto.

En el estudio han encontrado 71 problemas en los sistemas de alarmas de las casas españolas que surgen porque no se evalúa bien lo que se necesita en cada vivienda, si no que venden los elementos de seguridad según el presupuesto del cliente.

Olleros nos da alugnos consejos a la hora de contratar los servicios en la empresa de seguridad adecuada: Pedir un diploma acreditativo al comercial y ver si este hace un estudio de su vivienda midiendo diferentes parámetros como riesgo de la zona residencial o configuración de la vivienda. El gestor en seguridad ha de ofrecernos un sistema personalizado a nuestro hogar. Los técnicos que instalan la alarma también han de estar acreditados, ya que muchas veces son trabajadores de alguna subcontrata.

Futbolistas como Gabriel Paulista, Ramiro Funes Mori y Ezequiel Garay fueron víctimas de robos en sus casas, a pesar de tener contratado un sistema de vigilancia en sus viviendas. Jordi Alba, jugador del Barça, estaba de viaje cuando entraron instrusos en su vivienda con su familia dentro, tenía un vigilante de seguridad contratado 24 horas y este no se enteró cuando entraban los ladrones.

Muchas veces estos vigilantes no están formados o no están bien renumerados por lo que no tienen una motivación en su trabajo. Hay que conocer bien la empresa con la que se contratan los servicios, recordar que lo barato puede salir caro y no dejar en manos de cualquiera la seguridad de tu vivienda.