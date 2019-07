Ruth Lorenzo vuelve a rugir con Underworld

Esta noche se convierte en un búho más, Ruth Lorenzo, que viene con un nuevo trabajo, "Underworld" y con muchas ganas de soltar su melena de leona.

Desde muy pequeña la música mecía sus sueños: “mi madre instaló un sistema de música por todas las habitaciones y por la noche, nos ponía la BSO de la Sirenita para dormir”.

Su hogar retumbaba con lo grandes clásicos de siempre: “mi casa sonaba a Mecano, a Freddy Mercury, a Michael Jackson, a Lola Flores…”

Su instinto felino, le impide hacer aquello que no le gusta. Ella es libre. Y lo demuestra en todas sus creaciones. Aunque sintió algo parecido al miedo, cuando sacó la canción "Underworld" ya que todo ha dependido de ella: “con esta canción he hecho el arte de portada que me apetecía, he hecho la producción que me apetecía y el videoclip que me apetecía”.

Siempre mantiene su espíritu: “me he hecho mayor, pero no he crecido. Sigo manteniendo los mismos sueños e ilusiones, lo que no me queda ya es el miedo a lo desconocido”.

Las canciones que más emocionan a los leones son “The first man”, dedicada a su padre y “Amanecer” que refleja su filosofía de vida.

Cuenta las divertida y curiosa anécdota que le pasó con un vagabundo y un sombrero cuando rodó en la noche de Nueva York el videoclip de "Good girls don't lie"

Busca que los latidos del corazón dicten sus pasos ya que: “cuando te guias por el corazón no te equivocas y si lo haces, aprendes”. Recomienda que cada uno siga su propio corazón y que se mire al miedo a la cara.