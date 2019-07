¿Qué sabes realmente sobre los influencers?

El mundo se transforma y nosotros con el mundo. Desde siempre ha habido personas que han influenciado al resto por diferentes motivos, desde la Grecia clásica, pasando por el Renacimiento, el Barroco y sobre todo el Romanticismo.

¿No fue acaso Pericles un influencer? ¿O bien Espartaco que lideró una rebelión de esclavos? ¿Y qué decir de Lord Byron que en los efluvios de la irrealidad dejó todo para morir en la guerra de Grecia?

Pero ahora los altavoces de propaganda han cambiado y han venido varios expertos a contarnos cómo funciona este mundo en el que no es oro todo lo que reluce. Han estado en la Noche de COPE, Luis Díaz, CEO de la agencia H2H, Josep María Catalá, profesor de marketing de la UOC y la influencer Susana Banana.

Luis Díaz considera que: “ser influencer es tener la capacidad de influir en una comunidad” y el número mínimo para ser considerado uno es 5000 seguidores, aunque ese número no significa nada: “para vivir bien, hay que superar los 75 mil. Tener una comunidad grande no significa que vaya a responder. Tampoco se puede vender cualquier cosa. El influencer no puede hacer milagros”.

La influencer Susana Banana tiene 33 mil seguidores y enumera las cualidades necesarias para llegar a serlo: "tienes que tener una personalidad llamativa, saber comunicarte con tus seguidores, ser cercana, divertida, espontánea”. Va a empezar su marca de ropa y joyas y ya tiene su público.

Josep María Catalá señala la evolución de la publicidad: “vamos hacia un mundo diferente, ahora tenemos que buscar ese cambio. Ver dónde una persona puede promocionar un producto en un momento concreto, ahora se trata de transmitir sensaciones”. Y ha remarcado que siempre ha habido personas que han influido a otras, salvo que antes era a través de la televisión y el cine.