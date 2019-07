¿Puede el clima cambiar la Historia?

Ahora que se habla tanto de cambio climático ¿Te has planteado si es una cosa de esta época que nos ha tocado vivir, o si es un fenómeno que ocurre desde el principio de los tiempos? A pesar del progreso tecnológico de las últimas décadas, el hombre se halla aún a merced de los elementos. Desde el Pleistoceno, en que terminó la última glaciación, hasta nuestros días, se han producido importantes fluctuaciones climáticas, y sobre ellas también se puede hacer un análisis histórico. El catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral nos explica en la Noche de COPE como el clima es un factor más que se impregna en la tinta de la Historia.

Desde el inicio de los tiempos ha habido fluctuaciones que han provocado cambios en la temperatura del planeta. Las transformaciones en el tiempo son incluso más antiguas que la propia Historia y que el Hombre. El historiador señala: “a lo largo de la Historia de la Tierra ha habido cambios climáticos trascendentales, importantísimos y algunos contundentes. Hace unos 600 millones de años, antes incluso que los dinosaurios la Tierra estuvo cubierta completamente de hielo ”.

Uno de los primeros y principales cambios que provocaron que el hombre sea el que es se produjo precisamente por estos cambios: “el hombre del Paleolítico fue transformándose con la retirada de los hielos y transformó su modo de vida que era recolector y cazador”. Nació la agricultura, el germen de las poblaciones que en un futuro serían las ciudades.

Una de las causas de la caída del imperio construido en mármol, el romano, vino por la desestabilidad que crearon las invasiones bárbaras. Estas a su vez, se vieron provocadas por el empuje de la búsqueda de territorios más prósperos, cuyas cosechas fueron rociadas con el buen tiempo.

La historiografía posterior ha catalogado la Edad Media como un periodo tétrico y oscuro. Sin embargo, la luz que se coló por la rendija del medievo no solo iluminó las vidrieras de las catedrales, sino que también encendió las ciencias y las letras. No obstante, el tiempo no acompañó en algunos siglos. Explica: “el siglo XIV es uno de los peores siglos de la Historia de la Humanidad, precisamente por estas hambrunas, por este cambio climático de humedad, de muchas lluvias que supusieron la pérdida de las cosechas que provocaron hambrunas que debilitaron Europa, llegó la famosa Peste Negra que acabó con el 40% de la población”.

El año de 1815 aunque el volcán del Monte Tambora en Indonesia robó el verano, nos regaló Frankenstein. ¿Qué relación podría establecerse entre dos hechos tan aislados? La erupción del verano provocó que las cenizas se situaran durante un año en la atmósfera. El frío y el mal tiempo derivados de la imposibilidad de los rayos solares para entrar en la Tierra, hicieron que Lord Byron y los Shelley no pudieran pasear. El aburrimiento derivado de la inactividad provocó que creasen un concurso de cuentos de terror, del que nació la criatura del Dr. Frankenstein.

Respecto a la actualidad, destaca nuestra responsabilidad en el cambio: “la acción humana es muy importante en el calentamiento global de nuestro tiempo”.