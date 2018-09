Probablemente sufras nomofobia y no lo sabes

La adicción al móvil y a las nuevas tecnologías es ya un motivo de preocupación en las consultas de psicólogos y terapeutas y son muchos los que buscan ayuda para evitar que sus hijos entren en esa espiral de adicción y uso excesivo; pero lo más importante es detectar en que nivel de adicción se encuentran ellos e incluso nosotros mismos y para eso, este libro puede ser una buena guía.

Marc Masip es psicólogo y pionero en el tratamiento de las adicciones digitales y a las Nuevas Tecnologías, dirige el Instituto psicológico Desconect@, con un programa pionero nacido en 2012 para aprender a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías sin deteriorar nuestras relaciones personales y sin crearnos dependencias o adicciones. Imparte conferencias en escuelas e institutos de ESO y bachillerato, en España y en el extranjero, organiza campamentos y tiene una unidad especial para escolarizar a jóvenes que por su adicción no pueden asistir a una formación reglada.

La adicción a las Nuevas Tecnología no entiende de sexo, edad o clase social, según las estadísticas un 75% de la población mundial, afirma tener dependencia al móvil y España es el país europeo con más adicción adolescente a la red. Los casos del libro se basan en historias reales que Marc Masip ha tratado y el prólogo es de Pedro García Aguado, un colaborador de ‘La Noche de COPE’.

Los principales consejos a seguir para dar un buen uso a las tecnologías que nos rodean son: no utilizar con los hijos el móvil como moneda de cambio; no utilizar más de dos horas al día el móvil; manifestar valores o acciones reconocibles en la vida real; utilizar el móvil para comunicarnos; y no utilizar el teléfono móvil una hora antes de irnos a dormir.