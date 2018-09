Pedro García Aguado: “Fijar unas normas a nuestros hijos genera confianza en ellos"

El educador Pedro García Aguado ha explicado este martes en 'La Noche' de COPE los conceptos de norma, límite y consecuencia en las relaciones entre padres e hijos.

“El objetivo de poner una norma o límite y sus consecuencias es que los niños se sientan seguros al entiender las relaciones entre hacer una cosa y su efecto”, afirmaba Pedro García Aguado en La Noche de COPE. Además, daba un ejemplo concreto: “Solemos tener problemas con las nuevas tecnologías y nuestros hijos. Debemos poner como norma, por ejemplo, que sólo se juega los fines de semana durante dos horas. Y, si no se cumple, enseñar la consecuencia, pero no usando la fuerza”.

Lo importantes no es obligar a los niños, no deben hacerlo por imposición, sino por motivación. Su premio les ha de hacer responsables para que no se pasen jugando. La consola, dice García Aguado, sólo es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Y añadía: “Deben entender que vivir en una sociedad tiene unos límites y unas consecuencias, que no deben ser dolorosas”.

Un niño con 1 año ya es capaz de entender cuánto tiempo tiene que estar en la bañera, donde puede dejar sus juguetes. “Hay que enseñarlo sin utilizar la fuerza, para que lo entiendan de verdad”, explicaba el educador.

Muy vinculado a esto están los modelos educativos del “padre colega” o del modelo autoritario. Es la solución más cómoda, pero no sirve. El modelo de “padre colega” tiene el problema de que no siempre podremos conseguir lo que nos pide. Deben entender por qué han de seguir las normas, porque, si no, en el futuro tendremos problemas, sobre todo en la adolescencia.

García Aguado remarcaba que la norma generaba seguridad, no autoritarismo. ”Hay que explicarles que se deben seguir normas porque ellos también fijarán en el futuro las normas en sus casas.