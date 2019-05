A partir del 12 de mayo fichar en el trabajo será obligatorio

Desde el próximo domingo 12 de mayo será obligatorio fichar a la entrada y a la salida de tu trabajo. Esto vale para el administrativo, y para el transportista, para el médico, y para el guarda de seguridad. En cuatro días Inspección de Trabajo y Seguridad Social controlará si las empresas cuentan con un registro de jornada, tanto de los contratos a tiempo parcial como a tiempo completo, para verificar si las jornadas realmente trabajadas se corresponden con las que están contratadas.

Desde el gobierno actual argumentan que es para luchar contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, ya que al parecer, las horas extras no se pagan. Los empresarios que no cumplan con la norma, tenga dos empleados o 2.000 se enfrentan a multas de hasta 6.250 euros.

Algunos trabajos, como el de oficina que tienen horario muy definido, son fáciles de controlar, sin embargo hay otros que no, como los de médicos o bomberos que tienen guardias de hasta 24 horas, o los transportistas que pasan muchas horas en la carretera y a veces duermen en su vehículo.

Isabel Cantó es subdirectora de “Bodet”, una empresa que implanta sistemas de control. Indica que aunque la eficacia del sistema depende del tipo de empresa, hay varias fórmulas para que este control sea fiable como el terminal con huella, programas que registran la horas en las que la persona se conecta al ordenador e incluso por aplicaciones en dispositivos móviles.

La tecnología será clave, obviamente, pero se presentarán incertidumbres e incógnitas según la profesión o la disciplina laboral desempeñada ya que no es lo mismo las horas en las que se permanece en el centro de trabajo que las horas trabajadas. Román Delgado es transportista y pasa muchas horas en su camión, no solo conduciendo si no también durmiendo en él. Considera que esas horas también es tiempo de trabajo porque no está en su casa con su familia. Román nunca a cobrado horas extra por ello, de manera que cree que esta medida no va a mejorar su situación.

Por el lado de los empresarios hablamos con Alberto Moreno, ingeniero informático y director de sistemas e información de su empresa. En ella, sus empleados trabajan desde casa, de manera que el control de sus horas es difícil de controlar. Hasta ahora Alberto mandaba tareas a sus trabajadores y ellos las realizaban, en el caso de que estos hiciesen horas extras se cambiaban por días de vacaciones.

Fernando Ruiz Beato es abogado laboralista con despacho propio y tiene 20 empleados, ante esta medida ha encontrado varios inconvenientes pues piensa que no hay herramientas técnicas reales que garanticen que se vaya hacer una análisis de las horas de trabajo de forma adecuada. Desde su punto de vista, de esta manera el gobierno pretende aumentar las cotizaciones sociales porque hay horas extras que no se están pagando y si se están pagando no se cotizan, también servirá para eliminar todos esos contratos a tiempo parcial que en verdad son a tiempo completo.