Nach, el referente del rap en España que comenzó a escribir en los cuadernos del colegio

“Estás a punto de mirar por mis ojos, de unir tu rostro al mío generando un ser nuevo. Me parece una idea maravillosa, y a ti también debe parecerte bien porque si no, no estarías aquí.” Estos son los primeros versos que uno se encuentra cuando abre el libro “Silencios vivos”. Unos versos, que conforman el manual de instrucciones para leer este poemario.

Su autor empezó a escribir rimas en los cuadernos del colegio. Hoy, es uno de los mayores representantes del rap en nuestro país y fuera de él. Con temas como este que suena “El idioma de los Dioses”,o “Efectos vocales” o “Me llaman” ha conquistado al público más allá de nuestras fronteras. Y es que ha llegado a estar nominado a los Grammy latinos y a los premios MTV. Ahora, sus letras las plasma por segunda vez en forma de libro. En esta madrugada del martes ha trasnochando para atender a 'La Noche de COPE'.

El rapero Nach, referente de este estilo musical en castellano durante las dos últimas décadas, defiende la capacidad de adaptación de un género que evoluciona y muta con tendencias como el trap, que ahora llena estadios y protagoniza festivales, pese a que antes "era una pasión, no un futuro".

Ignacio Fornés, conocido como Nach y un rapero y escritor intergeneracional, lleva dos décadas como defensor y buque insignia de un género que ha dejado de ser "marginal" en España para marcar ritmos y encumbrar a jóvenes talentos. Su faceta de escritor le ha permitido compartir almuerzo con los Reyes en una recepción de un Premio Cervantes o participar en el Festival Internacional de Poesía de Granada.