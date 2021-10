MIKEL ERENTXUN: “Cuando llamé a Amaia no me conocía. Tampoco a Duncan Dhu”

El cantautor ha contado con la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' para grabar una versión de 'Esos ojos negros', una de las canciones del último álbum recopilatorio. “Cuando me puse a cantar con Amaia me acordé de Jonhy Cash cantando con su hija. Así es como me sentí” ha contado el músico de Donosti en La Noche. “¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en esta canción?” - le pregunta Beatriz. “Me veo con 18 años, en casa de Diego Vasallo, éramos unos pipiolos. Cuando Diego nos tocó esta canción recuerdo que Juan - entonces éramos tres - dijo ´pero esto no es Rock and Roll´”.

Mikel Erentxun propone que las canciones míticas se vuelvan a convertir en nuevos éxitos. Esto ha sido posible en gran medida, gracias a la producción de Ricky Falkner y a la grabación y mezcla de Jordi Mora y las colaboraciones tan especiales en cada uno de los temas. Y lo más llamativo es que han sido los “amigos de guardia” los que han elegido qué canciones querían cantar y se las han llevado a su terreno.

“Amigos de Guardia” es el título de este disco que surgió antes de la pandemia. “En unas horas estará en las tiendas, y después de tantos años, es algo que, aún hoy, no me puedo creer” dice nervioso y feliz Erentxun.