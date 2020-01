Mario Picazo, en COPE, sobre Ayuso y la polución: "Sin comentarios, la contaminación es un tema muy serio"

Han corrido como la pólvora en redes esas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con las que aseguró que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid: "Yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay", añadió. Asimismo, aseveró que "no se va a morir la gente, tal y como se expone muchas veces": "No es real. Evidentemente, la contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas correctamente en ese sentido".

Esto ha desatado tantas burlas como críticas. Y es que más de 10.000 personas mueren al año en España y siete millones en el mundo por la contaminación atmosférica, según informes internacionales, que contradicen las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la inexistencia de muertos por este motivo.

Una postura a la que se ha sumado también el meteorólogo de cabecera de COPE, Mario Picazo, quien afirmó en 'La Noche de COPE' sobre estas declaraciones que "sin comentarios al respecto"; dejando entrever la opinión que le merecían las palabras de Ayuso. "La contaminación es un tema muy serio; complica enfermedades ya existentes y genera un gran problema entre ancianos y menores. Hay un estudio que detalla que en Madrid, al menos, una decena de personas muere al día por complicaciones derivadas de la contaminacióna atmosférica".