María Mayo: "Lo más sorprendente es la serenidad de los ucranianos"

Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue copando portadas y abriendo informativos en los medios de comunicación, la vida de los ucranianos sigue adelante. Tampoco les queda otra. Ya sabes que en la frontera de estos dos países se están viviendo momentos de mucha tensión. Y la alta esfera política tampoco está haciendo mucho para rebajarla. Sin embargo, y a pesar de todo eso, parece ser que la normalidad sigue reinando en el día a día de los ucranianos. Uno lee y oye tantas cosas negativas, que puede pensar que los ucranianos están en sus casas esperando con un Kalashnikov. Puede haber miedo, eso seguro, pero la vida debe continuar para todos ellos.

Ya en otras ocasiones les hemos contado que en España viven muchos Ucranianos. Allí, por desgracia, hay muchos orfanatos llenos de niños en nefastas condiciones y los españoles optan por adoptar allí. Pero ojo, que también hay españoles viviendo en Ucrania. Algunos, además, que regalan su tiempo y su vida para ayudar en lo que puedan. Hoy queremos hablar en La Noche de COPE con una española que vive en Kiev, la capital ucraniana. Se llama María Mayo y es misionera. Ha vivido durante 12 años en Colombia, donde estudió la carrera, y otros 10 años en el Congo. Y desde hace 10 años está viviendo en Ucrania.

A María le ha sorprendido "la capacidad de resistencia y serenidad que tienen todos los ucranianos". Dice la hermana que han vivido las hambrunas, Stalin o la Segunda Guerra Mundial. "Todo esto no sería posible resistirlo sin esa serenidad que les caracteriza".

María Mayo, junto a otras misioneras, intentan vivir con la mayor normalidad posible. Ellas se dedican a trabajar con niños ucranianos cuando salen de las escuelas. "La mayoría de niños son ortodoxos, no creyentes, pero aquí les damos mucho cariño y valores". Además, ellos aprenden a comunicar y a cantar a través del teatro. Los más pequeños, incluso, están aprendiendo ahora sevillanas. "A ellos les llama mucho la atención".

Todo ello ocurre mientras de fondo se escuchan tambores de guerra. "Aquí han inventado una palabra nueva: no hay que panicar". Es decir, no quieren tener miedo. "Los ucranianos dicen que los rusos no son malos, los malos son los soviéticos".

Además, también ha estado en La Noche de COPE nuestro profesor José Luis Corral para hablar del trasfondo histórico que se esconde en este conflicto. Corral remonta el problema a los inicios de Rusia y Ucrania, "allá por el siglo X". El año 980. Desde entonces, "ambos países han estado en permanente conflicto".

Otro de los problemas actuales es la entrada en la OTAN de Ucrania. El gobierno ucraniano lleva intentando desde 2008 entrar en la Alianza Atlántica. "Rusia no va a consentir eso, pero creo que la OTAN tampoco está muy por la labor". Aun así, Corral ofrece una clave: "Rusia intentó entrar en la OTAN, pero Inglaterra y Estados Unidos se negaron, como es evidente".