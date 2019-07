La ludopatía: mucho más que una enfermedad

En nuestro país tenemos un problema serio con la ludopatía. Desde hace cinco años, el número de jugadores de azar ha crecido casi un 230%. Se calcula que hay un millón y medio de personas que dedican gran parte de su tiempo libre a esto. Y muchos empiezan siendo unos niños. En parte por la proliferación de las casas de apuestas cerca de colegios e institutos, y casualmente, o no, en los barrios más pobres de las ciudades. Donde más falta hace el dinero.

Desde los 14 hasta los 22 años, Santiago perdió mucho dinero. En torno al medio millón de euros según sus cálculos. Pero con la ludopatía, como él mismo dice, se pierde mucho más que dinero. Santiago estuvo ausente en muchos episodios importantes de su familia y amigos por estar jugando. También dejó de lado su formación académica. Cuenta además, que dejaba apuestas hechas antes de irse a dormir y se ponía el despertador de madrugada para ver cómo habían ido. Toda una espiral sin salida donde cada vez perdía más y más dinero. Tocó fondo cuando cumplió los 22 años.

Cuatro recaídas necesitó Santiago para pedir ayuda. Ahora, con 26 años, y recuperado, se dedica a concienciar a la gente sobre la enfermedad “Llevo más de dos años sin jugar y más de un año rehabilitado. Me dedico a dar charlas en los colegios y estoy estudiando psicología para poder ayudar a la gente de forma más profesional” declara Santiago. “Me siento bien. Pero siempre estoy alerta porque es una enfermedad que es para toda la vida. Estoy rehabilitado pero no curado” confiesa. Lucha además contra una frase muy manida: Esto a mí no me va a pasar. “También lo pensaba yo. Intento concienciar a la gente de lo que puede llegar a hacer el juego. Lógicamente, no todo el mundo que juega es ludópata, ni lo será. Pero hasta que no juegas, no hay posibilidad de adquirir la enfermedad” declara Santiago.