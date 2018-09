La lucha de la viuda de un ciclista por endurecer el Código Penal

El 21 de octubre de 2013, a las 7.30 horas, Óscar se subió a su bicicleta, dispuesto a pedalear los 12 kilómetros que separaban su casa, en Yeles (en Toledo), hasta un polígono industrial en Torrejón de la Calzada, donde se encontraba la empresa familiar, que fundó su padre. En la autovía A-42, apenas medio kilómetro antes de llegar, la vida de Óscar se truncó: un camión lo arrolló y el conductor ni siquiera paró para auxiliarle. Óscar Bautista fallecía sobre su bici a los 37 años. Los hechos que le costaron la vida quedaron considerados como una simple falta. La esposa de Óscar comenzaría entonces una batalla que está dispuesta a ganar. En una carta escribió: “¿Eso es lo que vale una vida? Te amo, Óscar, y no descansaré hasta conseguir justicia, honraré tu memoria y haré que nuestros dos hijos estén orgullosos porque no me rendí”. Anna González está al frente de la campaña #PorUnaLeyJusta, que persigue reformar el Código Penal: modificar el artículo que regula el homicidio por imprudencia y el de la omisión del deber de socorro, “para que las víctimas no estén desprotegidas”. Más de 230.000 firmas apoyan su lucha.

Cuando Óscar murió, sus hijos tenían tres y nueve años: “Esto no se acaba de encajar nunca, de vez en cuando surge la ansiedad, la tristeza... y los niños pequeños necesitan mucha terapia psicológica y mucho acompañamiento”. “Ya apenas quedan fuerzas porque son cinco años luchando; hay muchas familias que han pasado por esto y van a seguir adelante con la lucha; yo cuando acabe la legislatura termino mi lucha, pero hay otras familias que van a seguir adelante”. Cinco años después del accidente que le costó la vida a su marido, Anna cuenta que la suya es “una vida rota, quien no haya pasado por algo así no puede saber cómo es volver a encajar la vida después de una desgracia de este tipo, es muy complicado. Pero se hace todo lo que se puede, lucho por mis hijos, que son mi motor”.