Los ataques cibernéticos, una amenaza que no cesa en 2019

Hacemos la compra a través del ordenador, reservamos taxis usando el móvil y encargamos los regalos de Reyes mediante la tablet. Eso por poner sólo algunos ejemplos, porque ahora, todo nuestro día a día lo tenemos a golpe de clic. Así que nuestras cuentas bancarias no podían ser menos. Eso tiene una parte buena, la comodidad; y otra mala, que estamos expuestos a posibles ataques cibernéticos que nos dejen sin nada. “Hemos convertido esto en una aldea global, para bien y para mal. Pero no hay que olvidar que lo que hay detrás de todo esto son bandas criminales que hacen esto por negocio. Ése es su día a día”, contaba Mario García, director para España y Portugal de la empresa de ciberseguridad Check Point.

Seguro que esto no te suena extraño. Quizás tú hayas sido una de esas personas que ha sufrido las consecuencias de este tipo de ataques inteligentes... Porque, según un estudio de Norton Cyber Security, en España 1 de cada 3 personas ha tenido algún tipo de incidente cibernético. Además, somos el tercer país con más ataques online, sólo superados por Estados Unidos y Reino Unido.



Aunque a los 'ladrones de la Red', no sólo le interesa nuestro dinero. “Todo depende de lo que se quiera hacer. Los datos personales también son muy preciados comercialmente, porque permiten dirigirse a perfiles muy concretos”, explicaba Mario García en 'La Noche de COPE'. Además, añadía que “si son capaces de controlar nuestros móviles, tendremos un gran problema. Podrían mandar correos, controlar nuestras cuentas. Ya lo tenemos todo en el teléfono”. Y esto no queda aquí, porque la variedad de cibrecrímenes es muy variada, incluidos los delitos sexuales.

Aunque una de las más extendidas es el 'phising', la suplantación de identidad a partir de haber clicado en enlaces de web que parecen 'normales'. A veces, incluso “pueden venir cuando controlan las cuentas de nuestros amigos y conocidos, y creemos que ellos son los que nos están hablando”, afirmaba Mario García. Para acabar con todo esto, “existen tecnologías que detectan este tipo de estrategias. Además, es necesario usar el sentido común”, contaba Mario García.