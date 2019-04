Las jugadoras de fútbol femenino cerca de tener su propio álbum de cromos de Panini

El deporte practicado por mujeres vive uno de sus mejores momentos en España. Y el fútbol es la punta de lanza en el plano mediático. De hecho, hace unas semanas se batió el récord mundial de asistencia a un partido femenino de clubes con más de 60.000 personas visualizando el Atlético de Madrid – Barcelona, protagonizado por mujeres.

Por eso queremos contarte algunas iniciativas muy bonitas que se han sucedido para visibilizar a las chicas en el deporte y que han sido llevadas por las más pequeñas.

Pilar Bernabé nos ha leído hoy en 'La noche' la carta que su hija escribió a Panini para que sacasen cromos de la liga femenina:

“Para panini ,

Queridos chicos y chicas de Panini, soy Nuria Cebrián Bernabé, tengo 8 años y me gusta coleccionar vuestros cromos de futbol, pero me gustaría que sacárais un álbum de la liga de fútbol de chicas porque también hay unos equipos buenos por ejempo el Levante que es mi equipo y el Valencia. He pensado que si vosotros sacáis un álbum de fútbol femenino habrá más niñas como yo que se animarán a coleccionar los cromos y así las chicas futbolistas se harán tan famosas como los chicos. Un saludo de mi parte. ¡ Las chicas al poder!”.

Nuria juega al futbol todas las semanas y disfruta viendo al Levante con su familia. Al igual que todos los niños, ella también quiere seguir a sus jugadoras preferidas y no entendía por qué no podía coleccionar los cromos de sus ídolas al igual que hacía con sus jugadores de la liga masculina.

Los estereotipos y los clichés que muchas veces tenemos los adultos para asociar determinadas disciplinas con el género no se aprecian en la infancia y son los más pequeños los que tienen más claro que las mujeres, y las niñas, pueden practicar el deporte que deseen.

Otra impulsora de esta causa es María Vázquez, una madre de Badajoz que consiguió mucha repercusión en Twitter, allá por abril del año pasado, después de compartir una colección de más de 250 cromos de futbolistas femeninas. Lo curioso de esto es que los había fabricado ella misma. Se puso en contacto con los equipos, jugadoras, fotógrafos y patrocinadores y creó un gran álbum cuyo contenido es un tesoro.

El motivo por el cual comenzó a hacerlo es muy sencillo: se lo pidió su hija porque quería tener a sus jugadoras favoritas y poder compartirlos con sus compañeros, María no lo dudó ni un momento y se puso manos a la obra. La pequeña desde que tiene esta colección no hace tanto caso al álbum de los chicos e incluso ha conseguido la firmas de muchas de sus jugadoras favoritas.

Ya son muchos los niños y niñas que quieren tener este álbum. Íñigo es otro de los padres que está ayudando para conseguirlo, en este caso recogiendo firmas con la página Change. Este padre quiere visibilizar la presencia femenina en los deportes comenzando por el fútbol y así cambiar la percepción de los niños de que las chicas también pueden jugar con ellos. Ya llevan más de 55 mil firmas y aunque su hija espera impaciente, Panini y la Liga están tratando de ponerse de acuerdo para lanzar un álbum de fútbol femenino para la próxima temporada.