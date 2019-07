José Mercé en La Noche de COPE: "Quiero que todo el mundo gane mucho dinero pero lo de Rosalía no es flamenco"

Parece que el tiempo se detiene cuando uno escucha los primeros compases del arte tan puro que tiene dentro el cantaor José Mercé. Camarón se refería a este efecto que produce el flamenco en su disco más famoso, 'La leyenda del tiempo', y esto es lo que provocan José Mercé y Tomatito, cantaor y guitarrista, cada vez que se arrancan juntos. Zaragoza, Úbeda, Fez (en Marruecos), o Israel son algunas de las plazas donde José Mercé y Tomatito ya han presentado su primer disco conjunto al que han puesto el nombre de ‘De verdad’, una reivindicación del flamenco más tradicional que engancha, que pone la piel de gallina.

Para hablar de este nuevo trabajo, el propio Mercé ha pasado por La Noche de COPE, y ha contado que “el flamenco tiene la capacidad de parar el mundo, es eterno, es marca España. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, doy gracias a la dinastía en la que he nacido”.

Asimismo, ha aprovechado para seguir promocionando el flamenco y lo arraigado que está en nuestra cultura, aunque muchas veces no nos demos cuenta. “A nivel mundial, todos los grandes músicos se fijan en el flamenco. Por algo será. A ver si nos damos cuenta, que somos Patrimonio Mundial pero nunca lo valoramos”.

En este disco con Tomatito podrán disfrutarse 11 canciones fruto de “habernos juntado de nuevo, ha salido muy bonito. El título de ‘De verdad’ no quiere decir que nosotros seamos los únicos que hacemos flamenco puro. Dios me libre. Sólo hemos querido hacer cantes tradicionales de flamenco que cuestan grabarse ahora. Se suele ir más al estribillito para que la gente cante. Todos quieren la canción del verano, y yo no estoy de acuerdo en eso”.

A colación de esto, hay que remarcar que José Mercé cautivó a las nuevas generaciones en el año 2000 con canciones como ‘Aire’ o ‘Lío’. “Muchos puristas me dieron palos, pero entraron muchos seguidores al flamenco”, explicaba Mercé.

En la misma línea, al ser preguntado por el ‘fenómeno Rosalía’, Mercé comentaba: “Me parece fenomenal lo que le pase a Rosalía, tiene su encanto, pero no me parece que eso sea flamenco. No sabría cómo definirlo, pero yo entiendo como flamenco cantar por soleá, martinete… Si después de tantos años no me puedo permitir el lujo de decir eso, apaga y vámonos. Quiero que todo el mundo gane mucho dinero, pero no a todo se le puede llamar flamenco”.