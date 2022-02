Jorge Muñoz: "Los padres no son pesados"

Todos saben como criar hijos, excepto las personas que los tienen. ¡Pero qué verdad más grande! Los consejos que habremos dado a nuestros hermanos, primos y a los amigos sobre sus hijos, pero luego cuando nos toca a nosotros la cosa cambia. Sobre todo cuando es el primero. Todo son dudas, parece que cualquier problema minúsculo se puede convertir en una catástrofe o incluso podemos llegar a pensar que estamos haciendo algo mal.

Pero ¿quién sufre estos ataques de histeria y esas dudas constantes con nuestros pequeños? Casi siempre los padres, los amigos… y los pediatras también. ¿Cuántas dudas habremos preguntado al pediatra de nuestros hijos, verdad? el cordón umbilical, las vacunas, los baños, los dientes, y un largo etcétera de dudas que a todos nos surgen.

Por eso es un placer tener en La Noche de COPE a uno de los pediatras de moda en el territorio español. Él es Jorge Muñoz. Quizá te suene su nombre porque Jorge se prodiga bastante por sus redes sociales, en las que por cierto tiene mucho éxito. Pero, además, es un gran profesional. Ejerce como jefe de Pediatría del Hospital Quirón Salud, a las afueras de Palma de Mallorca.

Por suerte, la mayoría de problemas que los padres presentan a los pediatras suelen quedar en nada. "No tengo la estadística, pero diría que alrededor del 70% del tiempo en nuestro trabajo hacemos de psicólogos. Eso sí, Jorge asegura que los padres no son pesados: "Es normal Es normal, sobre todo en los padres primerizos, que tengan muchas dudas y preocupaciones. Pero mis mensajes suelen ser para tranquilizar. Yo les digo a los padres que si me ven tranquilo, que ellos también lo estén", cuenta Jorge.

Este pediatra resuelve muchas dudas de padres a través de su cuenta de Instagram. Gracias a este iniciativa ha nacido su nuevo libro: “Doctor, ¿y ahora qué?”. En él resuelve infinidad de dudas y cuenta muchas anécdotas que se ha ido encontrando a lo largo de su carrera y con las que, a buen seguro, muchos se sentirán identificados.

Por si fuera poco, Jorge desarrolla grandes labores sociales. Ha viajado al Chad, Senegal, Paraguay... y preside una ONG que él mismo fundó. "Desde pequeño siempre he estado muy comprometido con los que más lo necesitan".