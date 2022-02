Jimina Sabadú: "Nos creemos impunes a través de una pantalla"

Ya dejamos atrás el día de San Valentín. Un 14 de febrero que muchos aprovechan para celebrar el amor junto a sus parejas. Y también es un día que otros muchos critican. Sobre todo por la superficialidad que desprende. Nunca llueve a gusto de todos ¿verdad?

Pero, ¿Habéis reflexionado en alguna ocasión sobre la evolución que hemos sufrido a la hora de conocer a las personas? Por ejemplo ¿Recuerdas cómo conociste a tu pareja? O mejor ¿Cómo has ligado a lo largo de tu vida? Estas preguntas tienen diferentes respuestas según la época que nos haya tocado vivir. Algunos pueden decir “Pues yo conocí a mi mujer en la discoteca… la invité a bailar…y…" ¡Qué tiempos aquellos! Pero, ¿qué crees que me dirá alguien más joven si le pregunto cómo liga o cómo ha conocido a su pareja?... posiblemente lo haya hecho desde el sofá de casa.

Ya ves que hasta la forma de ligar ha evolucionado a lo largo de los últimos años. O más bien se ha ido adaptando a las nuevas formas de vivir que tenemos. Y sobre este tema ha profundizado la escritora y guionista Jimina Sabadú a través de su nuevo libro: ‘La conquista de Tinder’.

Un buen día, Jimina decidió entrar a Tinder, que, por si no sabes lo que es, se trata de una aplicación con la que puedes conocer a nuevas personas y encontrar pareja. "La primera vez que entré me encontré con lo mejor de cada casa. Ahí ves a todo el mundo, a los que conoces y a los que no. No diría que mi experiencia ha sido horrible, pero sí bastante mala".

La escritora explica que se ha encontrado con que las personas "hemos desarrollado una manera de relacionarnos entre nosotros que se basa en la impunidad. Como estamos a través de una pantalla y no vamos a encontrarnos con la otra persona, la puedo tratar como a mí me dé la gana. No todo el mundo es así, pero la inmensa mayoría sí. No miden las consecuencias que puede haber al otro lado porque no lo ven".