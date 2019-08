Jesús, pareja de Sara, infectada por listeria: “El bebé podía morir, nos vinimos abajo”

La listeria es la palabra que ha inundado los medios de comunicación en la época estival. Por desgracia, la bacteria se ha llevado ya varias vidas y ha perjudicado a muchas personas que han tenido que ser ingresadas.

En el Hospital Virgen del Rocío, han habilitado un pabellón especial para mujeres embarazadas. Treinta madres permanecen allí. Una de ellas, es Sara, sale de cuentas el 1 de noviembre y ha pasado 18 días en el Hospital. Jesús, su marido, ha estado en la Noche de COPE, para contar cómo su pareja casi pierde a Lola, el bebé que espera.

“Al principio no le dimos importancia, pero luego le ingresaron y le dijeron que en mujeres embarazadas era muy grave y que podía provocar la muerte del bebé. Nos vinimos abajo” señala el padre del bebé que aún no ha nacido. Los médicos les preguntaban qué habían comido, para poder descubrir el origen. Él preguntó en el bar donde almorzaron y les enviaron la foto de la carne de la marca infectada.

Les avisaron que los primeros síntomas para el bebé sería que no se podría mover, lo que les paralizó a ellos. Pero, por fortuna: “El bebé está sano y se mueve”. Sara, la madre, también ha querido hablarnos: “Estoy más tranquila, pero el susto no se me ha quitado”.

Han aportado su testimonio también: Manuel Solís, responsable de la Tienda de Justa en Chucena, Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria y Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

José Antonio Marín, gerente de Magrudis, la empresa que ha comercializado la carne infectada, sigue sin asumir responsabilidades y ha declarado que no entiende el maremágnum que se ha montado entorno a su negocio. Rubén Sanchez, Portavoz de FACUA, señala que sus palabras demuestran su falta absoluta de empatía.