La historia de amor en el ejército español que la Antártida no puede romper

El ejército español, entre sus muchas misiones y expediciones, tiene una cuyo eslogan dice “Iremos a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante”. Concretamente esta se trata de una expedición que se emplaza en la Antártida con el fin de desarrollar varias exploraciones y proyectos científicos o militares. Y allí, entre el frío, los gorros y los guantes, también se rescatan historias que merece la pena que conozcas, como la de Francisco José y Vanesa.

Institucionalmente, en su nomenclatura militar, son el comandante Ramírez y la sargento Alcón. Pero ellos también se llaman "Fran" y "Vanesa" porque son marido y mujer. A pesar del rango superior de él, ¿quién manda en casa? "Que lo conteste ella que yo la respuesta ya me la sé", dice el comandante. "Un poco de todo. En algunos ámbitos llevo yo la voz cantante, y en otros él. Nos repartimos", añade su esposa.

Vanesa acaba de ver su sueño cumplido: participar en la Campaña Antártica. "Es un sueño cumplido estar en esta Campaña. Desde que vino Fran, a quien yo incité y animé (hace 7 años su marido formó parte de esta expedición), lo tenía guardado. Me había presentado otras veces, había llegado a la entrevista pero no fui seleccionada. Y desde entonces era una espinita, como yo siempre digo. Luego, como fui madre, aparqué el tema un poquito. Pero siempre lo tenía ahí y por fin he conseguido el sueño", explica la sargento en 'La Noche'.

Con respecto a su hijo, que ya tiene más de 3 años, Vanesa reconoce que es difícil estar separada de él. "Se lleva. Como la misión me hacía tantísima ilusión, eso ayuda también a que se lleve un poco mejor. Después, con las tecnologías, lo veo casi a diario. Pero tengo que reconocer que lo echo muchísimo en falta

