Heriberto, el runner que no sufre corriendo 1.800 kilómetros en 26 días

A los 34 años decidió probar qué era eso de correr y aún no ha dejado de hacerlo. Lo que empezó casi por curiosidad se ha convertido en la verdadera pasión de un canario llamado Heriberto Santana. Está inmerso en un estudio médico para determinar porqué su cuerpo no sufre después de correr 1.800 kilómetros en 26 días.

Heriberto Santana, a sus actuales 39 años, acaba de batir un récord: cruzar de un extremo a otro de nuestro país por el norte en solo 26 días. Sin importarle el calor, el frío, la lluvia ni los granizos, ha corrido cada día 70 kilómetros… es decir, 1.800 kilómetros en total. Para poder batir ese récord ha tenido que dormir entre tres y cuatro horas y enfrentarse a dificultades como perros ‘con cara de pocos amigos’ o incluso osos norteños. Más allá de la gesta deportiva y personal, el caso de Heriberto ha despertado la curiosidad del doctor José Chicharro,especialista en Fisiología del Ejercicio de la Universidad Complutense de Madrid, que quiere estudiar cómo es posible que termine una prueba deportiva de este tipo y esté ‘como una rosa fresca’.

‘Me hago tres pruebas de esfuerzo al año y siete analíticas y cada vez salen mejor. Mi recuperación muscular no es muy común, no tengo agujetas ni sobrecargas musculares, por eso puedo correr y no me canso. No creo que sea la única persona que tiene esta cualidad, simplemente que yo he tenido la suerte de descubrirlo. Ahora el doctor Chicharro me tiene que hacer una entrevista médica y quiere hacerme también un estudio genético’, afirma feliz Heriberto Santana en ‘La Noche’ de COPE.

‘De noche corro con música y durante el día me pongo a pensar en cosas de mi vida, lo que he hecho bien y lo que he hecho mal’, reconoce Heriberto.