Fran, el joven de Tarifa que sobrevivió a un diagnóstico de no más de 48 horas de vida

Iba a ser un día más de trabajo. Era verano, plena temporada alta en Tarifa, y Fran compaginaba su trabajo en una discoteca y en un restaurante. Era el 5 de agosto de 2017. A las 19.30 horas, Fran y sus compañeros se dispusieron a cenar un plato de pasta en la terraza del restaurante, antes de que llegaran los clientes. De repente, un atronador ruido interrumpió la velada: había explotado el transformador eléctrico de un hotel. Las llamas avanzaron imparables. Fran acabó con el 80 por ciento de su cuerpo quemado.

Dos de sus compañeras corrieron peor suerte y fallecieron en el accidente, aunque él no lo sabría hasta unas semanas más tarde. Fue ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el primer diagnóstico que trasladaron a sus padres fue demoledor: no sobreviviría más de 48 horas.

“Entré en la ambulancia por mi propio pie, llegué al hospital de Algeciras consciente, pero después me dejaron dormido y me desperté el 28 de agosto; y el 5 de septiembre me contaron que dos de mis compañeras habían fallecido”, ha contado este jueves el propio Francisco Fernández Parras a Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE'. Cuando salió del hospital, tuvo que adaptarse a la que era su nueva vida: “Llegué con muchas ganas e ilusión después de cuatro meses hospitalizado y me planteé salir adelante, seguir con mi rehabilitación... Ahora hago una vida completamente diferente a la que tenía antes, pero me siento orgulloso de lo que estoy haciendo porque estoy mejorando bastante rápido”.