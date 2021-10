¿Y si el Everest se conquistó 30 años antes de lo que crees?

¿Te imaginas ser el primero en conquistar la cima del mundo, la cumbre del Everest? A día de hoy, todos coincidimos en que esta hazaña se logró en 1953 y que los héroes que lo consiguieron fueron el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay. Sin embargo, esto pronto podría cambiar. Porque, como suele suceder con toda gran historia, detrás también existe una gran polémica.





Un debate que puede cambiar el acontecimiento, porque... ¿Qué ocurriría si se descubriese que el Everest no se coronó por primera vez en 1953? ¿Y si hubiese sido veintinueve años antes y hubiesen sido dos alpinistas británicos los que lograron la gesta? Sus nombres son George Malory y Andrew Irvine y su historia la ha recogido el alpinista y escritor Sebastián Álvaro en “Everest 1924”.





No hay pruebas de que lo lograsen pero tampoco las hay de que no hiciesen cumbre. Los nombres de Mallory e Irvine han caído en el olvido y la fama hoy recae en otros hombros. Sin embargo tampoco hay gran interés por descubrir la verdad.





Ya no se trata de demostrar que lo lograron, pero sí de dejar claro que estuvieron tan cerca que es factible pensar que ellos fuesen los primeros que lo consiguieron.





Porque, aunque no hay pruebas de que lo hicieran, sí que se están buscando. La principal es hoy una cámara de fotos con la que Mallory pensaba retratar su gesta en la cima del mundo. Una cámara que no se encontró cerca de su cuerpo pero que no quiere decir que se haya perdido para siempre.