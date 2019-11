La escasa voluntad ahorradora de los millenials; una cuestión de desconfianza financiera

¿Ahorras? ¿Te da la vida como para guardarte, cada mes, un poquito? Y... ¿lo hace tu hijo? Esta madrugada, en ‘La Noche’, hablamos con jóvenes como Borja, de 24 años, o como Marcos, de 33. El primero ahorra y el segundo no. El primero, periodista, pertenece al escaso 10% de millennials (los nacidos entre 1981 y 1996) que ahorra de cara al futuro, a la jubilación. Marcos, sin embargo, es un creativo publicitario que cree que su generación no va a cobrar una pensión de la Seguridad Social, así que no ahorra. Como más de 6 de cada 10 jóvenes de su quinta. Los millennials son, por cierto, casi el 19% de la población española.

Un estudio de Esade y la Fundación Edad&Vida concluye, además de estos datos, que los millennials no ahorran más por desconfianza hacia las instituciones financieras que por motivos económicos. Todo ello en un contexto en el que el ahorro crece en las familias de nuestro país. Hablamos también con con Susana Banana. Es diseñadora de moda, estilista… e influencer, lo que se convierte en un nuevo modelo de negocio y, en consecuencia, una nueva forma de ahorrar.

En esta línea, encontramos dos datos relevantes. Uno es bueno: en el primer semestre de 2019 los españoles ahorramos 2,35 billones de euros. Es un 6% más que el cierre del año anterior, según los datos del Banco de España. Pero hay un dato malo, y aquí nos queremos detener esta noche para ver si podemos darle la vuelta. El 62,8% de los millennials no ahorra para la jubilación. Solo lo hace, de hecho, 1 de cada 10 jóvenes de esta generación, que comprende a los nacidos entre 1981 y 1986. En ese trabajo de investigación se desgranan las razones por las que los jóvenes no ahorran. Y ojo: tienen más que ver con la desconfianza en las instituciones financieras que con su situación económica.