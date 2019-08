¿Eres de los que no desconecta en vaciones?

¿Eres incapaz de desconectar en vacaciones? ¿El estrés es otro acompañante más en el viaje? Muchos españoles no son capaces de dejar el teléfono apagado o de ignorar las llamadas de la oficina. Pero ahora la ley ampara a aquellos que no pueden romper el cordón umbilical con el trabajo. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales protege a los trabajadores que no quieran contestar las llamadas de empresa.

Han estado en la Noche de COPE, la psicóloga Elisa Sánchez, coordinadora del Área de Salud Laboral del Colegio de Psicólogos y directora de la consultora IDEIN y el abogado laboralista Pablo Montero, socio de Fuertes y Montero.