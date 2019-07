La emancipación, el gran sueño frustrado en España

Cada vez los jóvenes tardan más años en abandonar el nido familiar. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, si un menor desea alquilar en solitario debe destinar un 90% de su sueldo a la vivienda. Lo que imposibilitaría su supervivencia.

En la Noche de COPE han querido contar su historia tres personas con tres perspectivas muy diferentes. En un primer lugar, Antonio Marín, ebanista, tiene 47 años y sigue viviendo con sus padres por circunstancias de la vida. Le sigue Patricia Valdés, graduada en Historia del Arte, que con 25 años se ha independizado en Londres. Por último, Jofra López, sociólogo responsable del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, que aporta los datos del estudio.

Antonio Marín señala que la convivencia con sus padres es complicada porque son personas mayores, pero funciona bien y tanto ellos como él, tienen mucha suerte de estar juntos. Para independizarse necesitaría mínimamente 6000 euros al mes. Su situación como autónomo es precaria y le pediría al gobierno: “que pusieran más por su parte, que mirasen más por la ciudadanía y que no se pegasen tanto, que apoyaran más a los emprendedores y a los que quieren trabajar honradamente y ganarse la vida.”

En la otra cara de la moneda está Patricia Valdés, que vive en Londres en un piso compartido. No requiere de la ayuda de sus padres. Es autosuficiente y no fue la necesidad la que le empujó a salir de la frontera nacional: “yo no me fui porque no tuviese oportunidades laborales aquí, de hecho yo puedo volver a España y tener trabajo como guía, lo hice un poco más porque me apetecía.“

Jofra López remarca la desigualdad a la que se enfrentan los jóvenes: "la emancipación no es igual para todos, aquellos que siguen estudiando, tienen mayor probabilidad de emanciparse”. La mayor cuota de emancipación estuvo en el 2007. Actualmente, se encuentra en el 19%. España está junto con el resto de países mediterráneos, como Turquía, a la cola de Europa.