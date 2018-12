Funcionaria de la cárcel de Alhaurín en COPE: "Nos están matando”

Probablemente recuerden su nombre. Ella es Elena Getino, es funcionaría de prisiones, que junto a otros funcionarios de prisiones la pasada madrugada del domingo estuvo en el programa de 'La Noche con Adolfo Arjona'. En él contó cosas muy duras sobre el trabajo en la cárcel. “Vuelves a casa con ese olor de la prisión... y yo entro por la puerta sin tocar nada y lo primero que hago es quitarme la ropa y meterme en la ducha inmediatamente”, comentaba Elena el pasado domingo.

Pues en la noche del martes, mientras hacíamos el programa, Elena, era agredida por un preso en la cárcel de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga donde ella trabaja. El preso es uno de esos reos de carácter violento, presuntamente, con patología psiquiátrica que mordió y golpeó a otros dos compañeros de Elena y a ella le provocó lesiones en el tobillo y en la espalda.

Adolfo Arjona no ha dudado en saber cómo se encuentra, a lo que Elena ha contestado que se encontraba físicamente dolorida y con el cuerpo magullado. “Es como si me hubieran revolcado por el suelo literalmente, pero bueno, dentro de lo que cabe no son lesiones graves así que estoy bien”, ha comentado Elena.

Arjona ha querido saber cómo sucedió todo y cómo lo recuerda. “Al llegar el interno empezó a pegar patadas y a insultar, incluso, se llegó a orinar dentro de una papelera. Es un interno con trastornos graves y llegó un momento en el que se le pidió que depusiese su actitud y el interno cogió un bolígrafo y amenazó a mis compañeros”, ha recordado la trabajadora.

Al parecer, el problema llegó al trasladar al preso al Departamento de Enfermería para que fuese valorado por el médico, cuando al pasar por la zona donde se encontraba Elena, se dió la vuelta, se giró y golpeó a los compañeros. A uno le intentó morder en la espalda, le golpeó en la cabeza y entonces salieron todos a parar el incidente.

“Cogimos las defensas de goma, pero se soltó de una mano y entonces fue cuando golpeó a otro de mis compañeros en la cabeza. Y cuando le íbamos a llevar al suelo, se cayó sobre mí y ahí es donde sufrí la contusión en el tobillo”, ha analizado Elena

Elena cuenta que los insultos continuaron en la enfermería. Allí el médico decidió trasladar al interno a un centro hospitalario y los trabajadores fueron diagnosticados. La propia funcionaria ha explicado que la Guardia Civil les advirtió sobre la problemática del individuo.

Arjona ha debatido con Elena sobre la posibilidad de introducir algún tipo de arma para la defensa de los funcionarios. “En prisión no tenemos ningún tipo de arma de fuego ni paralizante, porque podría volverse en nuestra contra”, ha contestado de manera rotunda Elena.

“Nos sentimos muy desprotegidos”, ha afirmado la trabajadora. A la vez, ha repasado las duras condiciones laborales en las que se encuentran. Hasta el punto, que, si Elena falta a su puesto por las heridas de la agresión estaría molestando a otro compañero. Esto “obliga” a Elena a no pedir la baja y acudir a su puesto de trabajo pese a estar muy dolorida.

También ha explicado la problemática de los partes de lesiones y el que no se les reconozca como agentes de la autoridad. Esto hace que los funcionarios de prisiones no tengan una veracidad superior al preso. Por lo que, tienen que estar defendiendo su posición y las agresiones que sufren constantemente. “Nos están matando. Les hace sentir impunes”, ha criticado Elena.