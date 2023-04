La dura vida del candidato a representar a España en los Juegos Olímpicos en breakdance: "500 o 1.000 euros"

'La Noche de COPE' hace un viaje al año 1970. Estados Unidos. En este país el soul y el funk dominan el mercado discográfico. La gente baila en los clubs, pero empieza a cambiar algo: la música no solo se baila en las discotecas, sino que en la calle comieza un movimiento, y nunca mejor dicho, que revoluciona el mundo del baile: el breakdance. Nos vamos a principios de este siglo al madrileño barrio de Aluche, en Madrid. Allí el español Graciel Stenio, un pequeño que apenas tenía 10 años y comenzó a bailar breakdance. Ahora, no es solo un baile, sino que es una de las nuevas disciplinas que van a formar parte de los JJ. OO. de París.

Vamos a hacer ahora el último salto y va a ser al futuro porque… ¿Te imaginas que Graciel participara en las olimpiadas de París? De esto y de mucho más, nos habla en su libro 'Manos sucias', en el que nos cuenta que ha supuesto esta danza en su vida. Graciel, o lo que es lo mismo BBOY Grazy, explica a Beatriz Pérez Otín cómo fue su viaje: "Nosotros teníamos cintas VHS y llegamos a una tienda en el centro de Madrid, compramos un vídeo, para todo el grupo, en ese momento 'Fusion Rockers' y nos lo íbamos pasando, aprendíamos por pura imitación".

El camino a los Juegos Olímpicos no es sencillo, sobre todo por la economía, como explica en 'La Noche de COPE': "Cuando te dedicas al baile vamos a poner aquí en España, tienes que ser un poquito Hasler, que es una manera de ser un buscavidas y al final adaptarte a todo, ¿no? Yo por ejemplo vivo, pues entre lo que me da una competición, entre lo que me dan por ser juez, entre lo que me dan de una película, otro día me llaman para dar unas clases, por un show...". Graciel desvela entre qué cantidades de dinero se mueve con esta vida y lo puedes escuchar aquí.

Al final de este año, en diciembre, ya se sabe quién está clasificado, que 16 BBoy están clasificados y eso le hace tener "una rutina de 45 horas a la semana de entrenamiento". "Incluye la parte técnica, la parte táctica y la preparación física; los días que me toca con mi preparador, me manda rutina de cómo es una competición", explica Graciel Stenio. Si hablamos de la preparación psicológica, a BBoy Grazy siempre le ha gustado la lectura: "Ha sido un poco por decir alguna manera autoayuda, superación y motivación"

"Yo siempre digo lo mismo, al final solo es cuestión de estilos, no hay nada pautado, no hay nada marcado, no es un movimiento que vale 10, el otro vale 9; aquí junto a la originalidad hay tres partes: cuerpo, alma y mente", explica Graciel a Beatriz Pérez Otín sobre cómo se marca la diferencia. También "hay parte de la performance, como sales, como te posiciones en un escenario, qué nivel de creatividad tienes en tus movimientos...": "Es algo tan abstracto que al final cada uno juega con lo que tiene".