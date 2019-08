El día a día de 'las kellys': jornadas sin descanso para ganar 3 euros por habitación

Igual todavía estás de vacaciones y, si no, habrás estado recientemente… Puede que incluso las hayas disfrutado en un hotel. Si es así a lo mejor, tras un rato de descanso o después de un buen baño en la piscina o en la playa, te hayas encontrado la habitación tal y como estaba el primer día que llegaste. La cama hecha, toallas limpias, el baño impoluto. Cuando pagas un servicio así esperas que sea eficiente y te haga sentir cómodo y satisfecho. Detrás de todo esto, de que se te escape una sonrisa cuando llegas a la habitación y pensar que ha merecido la pena pagar ese hotel, hay unas responsables: las camareras de piso o 'kellys', un nombre que viene del juego de palabras “la kelly, la que limpia”. Ellas son parte importante de uno de los sectores básicos de la economía española: el turismo.

Sesenta camas en un solo día, hasta 400 habitaciones en un solo mes. Limpian baños, terrazas o pasillos, recogen tu ropa, y todo por menos de 3 euros cada habitación. Ejemplo claro de trabajo precario. En 'La Noche de COPE', Beatriz Pérez Otín ha hablado con Mónica García (presidenta de la Asociación Kellys Unión Tenerife), Eulalia Corralero (presidenta nacional de Las Kellys), Laura Palma (abogada laboralista de Civic Abogados) para tratar la situación de las camareras de piso desde diversos puntos vista,

Mónica García tiene 42 años y lleva trabajando como kelly siete. Por lo tanto sabe perfectamente cómo funciona este mundo desde dentro. “A nivel personal me gusta mucho este trabajo, me ha permitido conciliar una parte de mi vida laboral porque trabajaba de mañana y me reconforta ver al cliente feliz. Esa sensación no tiene precio”, detallaba García. Eso sí, pero por otra parte, explicaba cómo es una jornada de trabajo de una camarera de piso: “Empezamos limpiando zonas comunes, luego preparamos el carro y entramos a las habitaciones. El tiempo siempre es muy justo, a veces no podemos comer, porque nunca se sabe que hay detrás de la puerta. Hay mucha exigencia por parte de los empresarios, por sus ganancias y eso nos genera estrés muchas veces”.

Por su parte, Eulalia Corralero explicaba que este domingo tienen varias concentraciones convocadas en las plazas de los pueblos turísticos más importantes de España. “Tenemos un manifiesto que leeremos en tono más festivo, pero será el día de 'las kellys' porque estamos hartas de esta situación”.

Para conocer más sobre las condiciones de trabajo de este sector, desde un punto de vista jurídico, en 'La Noche de COPE', Beatriz Pérez Otín hablaba con Laura Palma, abogada laboralista de Civic Abogados, que contaba que “es discutible si es legal o no esta situación, se quiere modificar el artículo 32 del estatuto de los trabajadores para acabar con esta desigualdad”.