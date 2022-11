La DGT advierte: abandonar un coche en la vía pública puede suponer una multa de más de 3.000 euros

Nuestro vehículo es, en muchas ocasiones, una extensión de nuestro hogar. En él llevamos de todo ¡Qué diría de nosotros nuestro maletero si hablase! ¿Te acuerdas del día que estrenaste tu primer coche? Seguramente olía a nuevo, estabas eufórico por usarlo, igual te 'chuleabas' un poquito con tus amigos y casi le querías más que a tus padres

No sé si te has fijado alguna vez, pero seguro que en tu barrio hay algún coche, alguna moto o una furgoneta que hace tiempo que no se mueve. Uno de esos que llevan varios meses en el mismo sitio, con toda la pinta de ser un coche abandonado. En España hay 20.000 mil vehículos abandonados.

Coches abandonados en la vía pública, en los talleres o en los aparcamientos de los centros comerciales, entre otros lugares. Pero, ¿qué nos lleva a abandonar un coche y no darlo de baja por los cauces previstos para ello? En 'La Noche' de COPE nos hacemos eco de este problema y resolvemos las dudas más habituales de la mano de Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En primer lugar, nos ha explicado en qué estado suelen encontrarse los coches abandonados, y es que, "en general, se trata de turismos antiguos, con un kilometraje elevado y cuyo valor de reparación ronda los 1.000 euros, que en muchos casos es un importe superior al valor del vehículo".

Además, nos detalla las provincias donde más y menos coches se abandonan y nos explica cómo desde la DGT van a agilizar los trámites para retirar esos coches que actualmente hay abandonados. "Hasta ahora la ley de seguridad vial amparaba un procedimiento para xxx anualmente se abandonan unos 50.000 vehículos en la vía pública, para eso hay solución ya. La novedad es una solución a los que se abandonan en registros privados como comunidades de propietarios y también para aquellos que tienen matrícula extranjera y que es muy difícil localizar a su dueño", nos cuenta.

Qué multa suponer abandonar un coche en la calle

En este punto, nos detalla un aspecto clave, las sanciones por abandonar un coche: "La regulación del estacionamiento y retirada de un vehículo por parte de una grúa es competencia municipal, y, por tanto, difiere de un municipio a otro. En algunos, abandonar un vehículo en la calle se considera una falta grave y conlleva multas de entre 751 a 1.500 euros, a los que se pueden añadir multas coercitivas de hasta un valor máximo de 3.000 euros. Además de todos los gastos derivados de su traslado en grúa y estancia en depósitos municipales, que se le cobran al titular del vehículo".

"Realmente no son disuasorias porque no se conocen las consecuencias de abandonar un vehículo. No te exime de seguir pagando un impuesto de circulación o la obligación de tener contratado un seguro. Además, existe la posibilidad de que ese vehículo te lo roben, lo que complica mucho y la posterior regularización", añade.