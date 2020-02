Descubre el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Ourense

Siempre se ha dicho que las personas más longevas están en Japón. Sin embargo, no hace falta irse tan lejos para descubrir el secreto, prácticamente, de la inmortalidad. Nos vamos hasta Ourense, Galicia, donde triplican el número de centenarios que ostenta, precisamente, el país nipón. Y los ancianos ourensanos no solo es que vivan muchos años, sino que además lo hacen en plenitud, subidos a un tractor, atendiendo a sus vacas o detrás de un mostrador.

Para que lo entendamos todos, está claro que los factores genéticos tienen una gran influencia en la longevidad de la vida. Habría que hacer un estudio genético y no lo tenemos, pero sí podemos aportar algo en cuanto a los factores sociales. Y empezamos por el aspecto de mayor importancia: la falta de estrés. Es decir, la tranquilidad. Tanto física como espiritual. Por no hablar de mantenerse activo. El retiro no supone el llevar una vida sedentaria. Todo lo contrario. Las personas siguen realizando tareas cotidianas a la par que el sol. Amanecen con él y se acuestan de la misma forma. Lo ha explicado en 'La Noche de COPE' Manuel Mandianes, antropólogo de 78 años que vive en Ourense.

Y para hablar de los secretos, precisamente, de estos vecinos, en 'La Noche de COPE' han hablado con quién mejor los conoce. Es el Doctor Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría.