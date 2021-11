Cuando el general Patton bombardeó el cono de un volcán

Estas palabras, hace aproximadamente una semana, nos sorprendieron a todos: “Vamos a situarnos en una de las Guerras Mundiales… No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer, plum… Y yo oriento la lava como quiera yo. Igual lo que yo digo, señores, es un disparate. Pero a mi me da la impresión, desde el punto de vista tecnológico, que hay que probarlo”.

Las pronunciaba Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, y proponía eso, bombardear el volcán de La Palma para que las detonaciones ayuden a reconducir el cauce de la lava y evitar así mayores daños materiales… Puede parecer una locura, quizás lo sea, pero no es la primera vez que esa idea se le pasa por la cabeza a alguien. Ya había pasado antes. Cuando, en 1935, el volcán Maunaloa, en Hawaii entró en erupción. Causó terremotos, gran oleaje y, por supuesto, la destrucción de la propia lava. Para intentar evitar la tragedia el general George Patton fue el encargado de bombardear el cono del volcán…

Para conocer esta curiosa medida desesperada y la figura de su ejecutor nos acompaña como es costumbre el profesor y catedrático en Historia, José Luis Corral.

El experto nos ha explicado que el general George Patton, fue “uno de los militares más importantes de la II Guerra Mundial”. Provenía de una familia con fuertes lazos en las Fuerzas Armadas. De hecho, el historial militar de esta familia la situaba como una de las “más ricas de la costa oeste de Estados Unidos”. Solo hay que ver a sus antecesores. Uno de ellos, su bisabuelo, “había participado en la Guerra de la Independencia en el bando confederado”.

Este es uno de los posibles motivos de su fuerte carácter. Aunque no era tan estricto como nos han querido hacer pensar en varias películas americanas. Para José Luis Corral, el general Patton “era un hombre muy vehemente, con un discurso muy encendido para motivar a sus soldados”. Un carácter que, también, le jugó malas pasadas. “Cometió una especie de malos tratos” nos ha explicado el profesor de Historia. “Le dio una bofetada a uno de sus soldados y casi le cuesta la carrera militar”, según afirma.

Sobre la idea de bombardear el cono del volcán hawaiano, el catedrático nos ha contado que no fue idea de Patton, se le ocurrió a un “ingeniero norteamericano”. En su momento, tenía lógica, ya que el volcán de la isla de Hawaii no es como el de La Palma. Aunque el resultado no fue el deseado. “Al general Patton le encargaron bombardear el volcán, pero la naturaleza es caprichosa y no funcionó”.