El coronavirus une con la cuarentena a vecinos de toda España con esta clase de gestos

¿Cuántas citas sociales se han anulado en tu vida desde que estamos en cuarentena por el avance del coronavirus en España? Reuniones de amigos, cenas de aniversario, el día del padre, las bodas, los bautizos, cumpleaños... Según van pasando los días de confinamiento vamos asumiendo nuestra nueva situación, y en medio del caos hemos encontrado la manera de desdramatizar y de seguir celebrando la vida. Los ingredientes son: la voluntad de querer hacerlo y la creatividad de muchos vecinos.

Charo es una octogenaria que vive en el castizo barrio de Lavapiés en lo que parece una antigua corrala, tan típica de Madrid. Charo vive sola aunque sus vecinos logran que no lo parezca. Uno de ellos, Nacho, tuvo la preciosa iniciativa de regalarle algo por su cumpleaños nada más enterarse y no dudo en organizarlo todo. Rápidamente todos los vecinos no dudaron en poner su granito de arena. El resultado:

#BuhoComoTu16M Momentos emocionantes

Charo vive sola hoy estaba de cumpleaños, a pesar de la cuarentena sus vecinos le dan una sorpresa. pic.twitter.com/CcaxiaKgKX — Solar �� (@SarSoledad) March 16, 2020

Una sorpresa siempre viene bien, ¿verdad? Pero en estos días de confinamiento forzoso más. Durante estos días el valor de vecindad cobra un valor exponencial. Y si hasta hace poco solo tenías una relación con la vecina del 3ºD de “hola” y “adios”, hemos vuelto a aquellos años en los que “tu mejor hermana/o… es tu vecino”. Una relación que nuestra compañera de Mediodía COPE, Marta Ruíz, mantiene con su vecina de 87 años Lina.

Pero no todo se reduce a un único edificio. El barrio de San Justo, en Toledo, cuenta durante estos días con sus mejores valedores. Vecinos que hacen la compra para quienes están impedidos, graban vídeos para entretener a los más pequeños y hacen de la pequeña tienda de ultramarinos de la plaza, una típica red social a la que tienen acceso tanto jóvenes como mayores. Funcionan a través de un grupo de whatsapp y estos días, están que no paran. Uno de esos vecinos es el propio párroco, Don Javier, que además de ofrecer la eucaristía desde las escaleras del templo y retransmitirla a través de la red social de Facebook, trabaja por su vecinos como uno más.

Y hablando de vecinos, no podemos olvidarnos de la aplicación “¿Tienes sal?” Funciona desde 2018 en Madrid, Barcelona y Valencia. Registra la descarga de más de 150.000 personas. El objetivo es que los vecinos se ayuden. Una función que en estos días se ha multiplicado: ayudar a la compra, pasear perros y poner música en los balcones entre otras cosas. De hecho, ante tal cantidad de personas que se ofrecen como voluntarios, la app ya no da a basto y quieren lanzar un teléfono gratuito para que la gente que se sienta solo o simplemente quiera hablar con alguien lo haga con un voluntario. Sonia Alonso, cofundadora de la aplicación lo ha contado ante los micrófonos de la Cadena COPE.

