Beatriz Pérez Otín es la encargada de acompañar a los oyentes desde la una y media de la mañana hasta las 4 de la madrugada en ‘La Noche’. Ahora en verano otra voz conocida del programa es quien toma el relevo. Miguel Palazón.

Miguel lleva en el programa desde marzo y su voz también forma parte de ‘Poniendo las calles’ los jueves. Es la primera vez que se enfrenta a llevar un programa a nivel nacional durante tanto tiempo solo. “Me parece muy impactante el estar hablando para toda España. Yo soy un friki de la radio, siempre he querido hacer esto y me parece un sueño cumplido” afirma.

A partir del martes 30 de julio Palazón toma el relevo de Beatriz Pérez Otín y se enfrenta a la versión más veraniega de ‘La noche’. “Lo mejor de hacer un programa de verano es que me trae recuerdos de cuando trasnochaba y me queda escuchando hasta tarde la radio. Siempre había temas más entretenidos. Ahora me doy cuenta de que estoy en el lado contrario, de que estoy acompañando a alguien” reflexiona el comunicador.

A pesar de que los temas que se tratan en ‘La noche’ en verano son distintos, “más sociales, que no se dan tanto en antena…”. Si reconoce Palazón que es más complicado hacer un programa en verano, que en otro momento del año, “hay mucha gente de vacaciones y es difícil producir y cerrar entrevistas porque la gente directamente no está y no te coge el teléfono”. A pesar de ello el equipo de ‘La noche’ encuentra la manera de sacar adelante contenido entretenido y que amenice las madrugadas de los oyentes que siguen despiertos.