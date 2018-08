¿Cómo es el oficio de un tirador de precisión?

En 'La Noche' de COPE hablamos con Manuel Ángel Gómez, jefe de la sección de defensa de los Servicios Informativos de la Cadena COPE que ha estado con un tirador de precisión del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra para conocer cómo actuán, su preparación, etc.

"Una acción directa puede ser un ataque, un golpe de mano que puede estar relacionado con un rescate de rehenes o una captura de algún terrorista", afirma José Luis, sargento primero del Ejército de Tierra.

"También podemos realizar acciones de reconocimiento especial debido a los medios con los que trabajamos y la distancia en la que nos empleamos, siempre y cuando podamos tener dentro de esa misión una ventana de oportunidad en caso de que surgiera algún objetivo", destaca el tirador de precisión.

"Entré en el Ejército de Tierra en el año 98, en el segundo tercio de la legión, en Ceuta, en la quinta bandera concretamente. Una vez allí no pensaba aún en ser tirador de precisión, sino en llegar al Mando de Operaciones Especiales. No fue hasta cuando vi cómo estaba estructurada la unidad cuando decidí que me gustaría pertenecer a un equipo de tiradores, porque ya desde pequeño me gustó mucho el tiro de precisión", relata.

"El estar ahí a la espera durante un tiempo, observando un objetivo, teniendo esa sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo mientras estás oculto y de ti va a depender en que las cosas vayan bien, o poder apoyar a un equipo operativo de tu unidad que está moviéndose por un escenario y tu lo puede apoyar con un fuego preciso", afirma José Luis sobre lo que más le gusta de su trabajo.