Así es la vida con una enfermedad incurable

Carolina Torres tiene 37 años y hace dos que su vida comenzó a cambiar. Era una mujer deportista, llevaba una vida sana, tenía un buen trabajo, proyectos e ilusiones por cumplir, pero el cuerpo empezó a fallarle. Algo estaba ocurriendo y no sabía qué. La situación empeoraba cada vez más: en seis meses llegó a sufrir 18 síncopes, diez de ellos en solo un mes. Las pruebas revelaron que sufre una enfermedad incurable: hipertensión arterial pulmonar. Eso le ha obligado a cambiar de planes, ahora sus sueños y sus ilusiones son otros, pero los sigue teniendo.

“Yo llevaba meses cansada, solo trabajaba, no tenía vida social y aquel mismo año 2016 mi hermana enfermó de un tumor cerebral; nos dijeron que le quedaban meses de vida; en aquel momento empecé a tener mareos y vértigo y pensaba que era por esta situación de mi hermana, con la que estaba muy unida. El día de su entierro tuve el primer síncope, perdí el conocimiento y los médicos lo atribuyeron a una crisis de ansiedad”, relata Carolina Torres en una entrevista con Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE'.

“Llegué a sentir que me moría porque no eran pérdidas de conocimiento normales, me costaba mucho despertarme, era escalofriante. En los últimos síncopes estaba muy degradada psicológicamente y, aún así, tenía que escuchar que lo que me ocurría era un problema psiquiátrico”, cuenta. Una vez con la enfermedad diagnosticada, una enfermedad degenerativa, Carolina Torres comenzó a cambiar su forma de ver la vida: “Es un proceso en el que todavía me encuentro, acabar de aceptar 100% que tengo esta enfermedad y que no sé qué puede ocurrir. Eso no lo he llegado a aceptar, no lo medito, vivo el día a día, tengo mucha ilusión y como estuve tan cerca de la muerte vi muy claro que lo importante en la vida no era lo que había realizado a nivel profesional, sino lo que yo había vivido y sentido desde el corazón”.