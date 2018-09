Así era el joven Da Vinci, según Christian Gálvez

Christian Gálvez, comisario de la exposición 'Leonardo da Vinci, los rostros del genio' ha detallado este martes en 'La Noche de COPE' con Adolfo Arjona algunas claves sobre los primeros años de su vida.

“Nos situamos entre 1452 y 1466, cuando Cristóbal Colón aún no había descubierto el Nuevo Mundo; es un período de su infancia en el que Leonardo crece los primeros cinco años de su vida con su madre, Caterina, y después pasa bajo la tutela de Antonio, el abuelo” y fue su tío Francesco el que despertó en él “la curiosidad” y se volvió en un “discípulo de la experiencia, en un autodidacta”, cuenta Christian Gálvez.

Sobre la profesión de Francesco da Vinci no existen muchos datos, “lo que sí que sabemos es que era el motor fundamental de Leonardo, que sabía escuchar al niño y que no le prohibía nunca al niño Da Vinci preguntarse por qué y para qué”. Según Gálvez, las biografías coetáneas de Leonardo dejan evidencias de que era un joven “que se distraía demasiado” y que era “perfeccionista”. En su último trabajo literario, Christian Gálvez “en el que me propuse descubrir el verdadero rostro de Leonardo”, contó con la colaboración de técnicos de Morfopsicología de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hicieron un retrato morofológico y morfopsicológico “y todo lo que sacaron de la morfología de la cara de Leonardo coincide con toda la información que nos llega de los biógrafos coetáneos” de Da Vinci.

“Era un hombre optimista, predispuesto a la hipersensibilidad, rapidez y con cierta tendencia a ser más hábil que fuerte, nos encontramos ante un hombre con grandes inquietudes y muy espontáneo”, explica Christian Gálvez, que añade: “Estamos hablando de un joven, de un adolescente, intuitivo, receptivo y con gran capacidad para captar las impresiones del sentido estético, con grandes dotes sociales, gran capacidad de adaptación al medio y con fuerza para reprimir la expresión de emociones”.