Andrés Aberasturi: "La vida no es tan liviana como antes, hay que deshacerse de cosas"

Dentro de cada uno de nosotros hay muchas personalidades, muchos “yoes” ¿verdad? Y qué difícil es a veces que convivan en paz y armonía todas ellas. El yo cobarde, el bueno, el contradictorio, el desencantado… A todas estas facetas se ha enfrentado durante los dos últimos años el periodista Andrés Aberasturi, que ha tenido tiempo de reflexionar, de echar la vista atrás y al presente más rabioso.

Andrés es un amante del tango y, si le has escuchado alguna vez, sabes que tiene esa visión crítica y con cierta neblina de la realidad que vivimos. Estos dos últimos años Andrés Aberasturi los ha comprimido en “Vi luz y entré”, su último libro. Un libro que la verdad es que no sabría cómo catalogarlo porque a la vez es un diario, un libro de reflexiones, un regalo que hace a quienes le conocen personalmente y un espejo en el que contestarse a sí mismo las preguntas que hace. "Pero no es un diario en el que cuento lo que me ha pasado cada día. Hay días que no he escrito, luego lo dejé, después volvía a escribir...es algo así como uno de esos batidos que están de moda ahora que les echas de todo y que son muy alimenticios", explica el propio Aberasturi.

En el libro podrás leer que Andrés habla de una casa. Él mismo nos explica en La Noche de COPE que se trata de "un sitio metafórico. Hablo de que hay que abandonar la casa como zona de confort. Es también el lugar donde hay que entrar para ver si de verdad es de confort y si es como tú crees que es o las cosas han cambiado". De lo que está convencido Aberasturi es que "la vida no es tan liviana como antes. Ya pesa demasiado. Y por eso conviene deshacerse de cosas".

Durante la entrevista, el periodista también hace mención a una parte de su libro en la que menciona el pasado. "La única patria seria es la infancia...es la que nos marca de por vida", asegura Andrés. "Yo tengo recuerdos felices de pequeño, era un poco desastre a diferencia de mis hermanos".