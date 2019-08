Alerta por listeria: “esto no se puede permitir, estudiaremos acciones legales”

Diversos puntos de España ya han sido infectados: Sevilla, Madrid, Asturias, Cataluña, Extremadura, Aragón… 150 casos que se han confirmado y unos 500 en sospecha. La bacteria Listeria ya se ha llevado la vida de una anciana en Sevilla de 90 años, un hombre en Cantabria de 62 años y un bebé de 18 semanas. Corren peligro especialmente los más vulnerables, los pequeños y los mayores.

Han estado en la Noche de COPE Raquel, infectada por la bacteria, Damián Vázquez abogado de la Asociación Defensor del Paciente, Enrique Míguez responsable de la Unidad de Infecciones del Chuac y Beatriz Robles, experta en salud alimentaria.

Raquel se infectó con una loncha que comió en una cena. Las tres personas que estaban con ella también contrajeron la enfermedad. Los síntomas empezaron el día siguiente: diarrea, fiebre, rigidez en el cuello y la garganta… No pensó que se tratase de una intoxicación. En el hospital todavía no habían activado el protocolo y no sabían qué hacer: “nos dijo un vecino que llevásemos la carne y lo hicimos, pero no supieron cómo reaccionar, aún la tenemos congelada”.

Se están informando para tomar acciones legales: “algo así no se puede permitir”. Y cuentan con la ayuda de Damián Vázquez: “se solicita que se investigue si han fallado los controles sanitarios y al inspector de sanidad de la Junta de Andalucía”.

El doctor Enrique Mínguez pide cordura ante el estado de alerta. Ha señalado que La infección viene porque ingerimos un producto contaminado y que para contagiarse: “hay que ingerir gran cantidad de bacterias, que se pueden reproducir entre 4 y 10 º”.

Beatriz Robles señala que el enfoque debe ser preventivo y hacer análisis de producto, para reducir los peligros. Si se identifica el problema se puede reprocesar el producto, se puede destruir o se puede derivar a otros productos que no sean destinados al consumo humano.