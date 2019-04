De 140 a 110 kilos en un año: "El nutricionista me dijo que estaba al borde del colapso"

Hemos leído, hemos visto y hemos escuchado durante muchísimos años que es muy importante llevar una dieta saludable, pero... ¿sabías que una dieta deficiente puede ser más mortífera que el tabaco?

130 científicos de 40 países distintos acaban de presentar un estudio a nivel mundial sobre las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios en nuestra salud. Conclusión: más del 20% de las muertes en el mundo se debe a lo que comemos. Y ojo, que por mucha dieta mediterránea que tenemos en España, y lo que presumimos de ella, también sufrimos la amenaza. En nuestro país, 1 de cada 8 muertes guarda relación con la dieta.

La guerra alimenticia está servida. Las legumbres, las verduras y las frutas vs. carnes procesadas, refrescos y la bollería industrial. Sin profundizar en los intereses creados que tienen los distintos agentes que rodean la industria alimenticia.

La primera pregunta que deberíamos hacernos sería: ¿Sabemos alimentarnos? Estamos sobreinformados, pero parece que el mensaje no cala. A lo mejor tiene que ver nuestro vertiginoso ritmo de vida, o simplemente que no nos hemos planteado que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es decir, bien.

Pablo es un informático de 35 años que por sobrepeso estuvo a punto del colapso, como le dijo su médico. Por fortuna, tuvo un susto, un aviso, y decidió tomar las riendas de su vida, cogiendo el camino de la vida saludable que no siempre es fácil.

"Un día me levanté y me notaba super cansado, fui directamente a Urgencias y tenía la tensión super alta. Me dijeron que tenía que bajar peso urgentemente. En menos de una semana me puse en manos de un nutricionista, y me dijo que estaba casi al borde del colapso", cuenta este joven a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche'. Desde entonces, ha bajado 30 kilos: de los 140 que pesaba entonces, a los 110 actuales.

Por el programa también ha pasado el doctor Juan Pedro Fernández, médico, cirujano y creador del método 'PrevenSalud': "La obesidad es culpable de muchas de las causas de mortalidad: diabetes, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer", ha dicho.

ESCUCHA LA ENTREVISTA A PABLO Y AL DOCTOR FERNÁNDEZ EN 'LA NOCHE'