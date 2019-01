“Nos dijeron que el niño se nos iba y preparamos los papeles para el funeral”

Tiempo de lectura: 2



En casa del pequeño Miguel, en La Coruña, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir unos minutos más tarde. Era el 20 de diciembre de 2017. Alexia, la madre de Miguel (que entonces apenas tenía un año y medio) se fue a trabajar. Él se quedó en casa con sus abuelos y su tía. Después del baño, acostaron al pequeño, hasta que a medianoche comenzó a llorar desconsolado. Su abuela lo cogió en brazos para tratar de calmarlo, pero su llanto cesó de la peor manera posible: de repente el cuerpo del pequeño Miguel se desplomó y acto seguido comenzaron las convulsiones. Al llegar la ambulancia, los médicos le practicaron repetidas maniobras de reanimación. Tras permanecer siete minutos sin oxígeno, Miguel se recuperó.

Esta es la historia resumida de lo que le ocurrió a este niño, que hoy tiene dos años y medio. Su madre es Alexia y ha pasado por 'La Noche de COPE': “Miguel nació con una traqueomalacia (cuando en un recién nacido el cartílago de la tráquea no se ha desarrollado en forma apropiada), pero nunca pensamos que se iba a poner así”.

“Cuando todo ocurrió yo no estaba en casa, estaba trabajando cuando vi a la ambulancia, pero sé que mis padres lo pasaron muy mal”, relata Alexia en una entrevista en 'La Noche de COPE'. Cuando llegaron los servicios sanitarios, Alexia explica que a Miguel “lo pusieron en la mesa de la cocina, empezaron a hacerle reanimación y yo me tuve que ir, no podía mirar, me fui”. Justo después lo trasladaron al hospital, “nos dijeron que el niño se nos iba y mi madre preparó los papeles para el funeral... fueron momentos muy muy duros”. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz y Miguel se recuperó. Su madre cuenta en 'La Noche de COPE' lo distinta y feliz que fue en casa la Navidad de 2018: “Miguel se puso las botas con gambas y todo... y tuvo muchos regalos”.