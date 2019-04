Una nueva forma de vida en la que sus residentes autogestionan el edificio en el que viven

Tiempo de lectura: 1



Hay muchas personas mayores que se niegan a ser una carga para sus hijos pero no quieren vivir solos. Las residencias no son la mejor opción ya que suponen costes que muchas veces no se pueden permitir. Ante esta situación ha surgido una nueva forma de vida de muchas personas de avanzada edad y se llama “cohousing”. Se trata de una vivienda colaborativa en la que sus residentes autogestionan el edificio en el que viven. En él, se integran viviendas privadas con zonas comunes de las que todos se encargan del mantenimiento mientras se hacen compañía unos a otros.