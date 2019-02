Una familia abandona Madrid para huir de los acosadores de sus hijos

Tiempo de lectura: 2



Era el 15 de diciembre. Omar y su hermano se encontraban en el portal de casa, en el madrileño barrio de Usera. Era media tarde. De repente, el padre de los chicos comenzó a escuchar gritos, mucho jaleo, alboroto, y rápidamente sospechó lo que pasaba. Un grupo de una veintena de jóvenes se había presentado allí, en su casa, buscando a la hermana de estos chicos porque la joven ya se había enfrentado a ellos en alguna ocasión para defender a sus hermanos pequeños, de trece y quince años, a los que llevaban más de un año acosando. Tras la llamada del padre se personó la Policía Nacional, que detuvo a quince de los supuestos acosadores. Según la investigación, agredían y humillaban a las víctimas, grababan las escenas y las difundían por redes sociales. Cansados del acoso y atemorizados por las amenazas, los padres de estos dos hermanos han decidido cambiar de vida: se han marchado de la Comunidad de Madrid para intentar empezar de cero.

No se trata de ninguna ficción, es la historia real de dos hermanos, ya ex alumnos del instituto Juan de Villanueva de Usera. Su madre es Ruth y ha contado en 'La Noche de COPE' que los episodios de acoso comenzaron en 2017, en Halloween: “Cuando ellos volvían a casa, este grupo estaba haciendo vandalismo, los chiquillos miraron y deducimos que, al percatarse de que los habían visto, se produjo la primera agresión” y, a partir de ahí, “fue un continuo”. “Al principio pensamos que había sido una pelea, de hecho denunciamos, y pensamos que la cosa se iba a quedar ahí”, añade esta madre.

“A mi hijo mayor siempre le ha gustado ir a clase, pero llegó un momento en el que me dijo que no quería ir, y entonces supe que algo pasaba... y ya él no quería salir de casa para nada”, relata Ruth en una entrevista en 'La Noche de COPE'. “Han venido a la puerta de mi casa, a mi propia puerta, a buscarlos con todo su descaro y me han preguntado a mí directamente que dónde estaban mis hijos, que salieran”, continúa.