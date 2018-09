La técnica militar que acaba con el insomnio en dos minutos

Tiempo de lectura: 1



Una técnica militar para dormir que, en 1981, recogió en su libro uno de los mejores entrenadores de atletismo de la Historia de Estados Unidos, Lloyd Bud Winter, y que ahora se está haciendo popular. El nombre del libro es ‘Relax and Win: Championship Performance In Whatever You Do'. Una técnica diseñada para el ámbito militar, y que se ha hecho viral porque, dicen, puede hacer que nos durmamos en sólo 2 minutos… Hay que relajar los músculos... dejar caer los hombros lo más bajo posible, después relaja tu brazo por la parte superior e inferior, y luego el otro... más tarde, inhala y exhala para relajar el pecho... finalmente, relaja muslos y pantorrillas.