‘Taurus’, una biografía de Mike Oldfield hecha para ser escuchada

¿Quién no recuerda la banda sonora de ‘El Exorcista’? Todos la hemos tarareado o la hemos tenido alguna que otra noche de oscuridad en nuestra casa, cuando más aprieta el miedo. Y es que era la imagen de una película de terror hecha sonido. Una auténtica obra de arte. Sin embargo, no fue la única composición fantástica del compositor Mike Oldfield. Un compositor sobre el que ahora se estrena el libro ‘Taurus’, y entre sus autores está Antonio Pardo (además de José Toval). Un libro que desvela los entresijos de una figura de la composición que cinéfilos, y no tan cinéfilos, siguen desde hace años.

“No es la primera biografía completa en castellano de Oldfield, aunque es cierto que no hay muchas”, contaba Pardo, autor del repaso de la obra de este artista junto al escritor José Toval.

“Contactaron conmigo para que escribiera el prólogo, pero una cosa llevó a la otra, y finalmente acabé involucrado al 99%”, explicaba Pardo. Además, añadía: “He descubierto muchas cosas que desconocía sobre Oldfield, y eso que yo conocía bien a este compositor. Aquellos que se acerquen al libro, se van a encontrar muchas curiosidades. Eso puedo asegurarlo”.

“A medida que vas leyendo el texto, vas recordando su música y sus melodías. Además, vamos contando cronológicamente su vida desde el punto de vista musical, entre otras cosas. Recopilando todos los datos posibles desde el inicio de su carrera hasta nuestros días; con un entramado literario que le da estructura y sentido narrativo, que es de lo que me he encargado yo”, explicaba Antonio Pardo.

Al ser preguntado si es adecuado leerlo escuchando la obra del artista, Pardo respondió lo siguiente: “Sería recomendable, aunque es un libro que se escucha. Sobre todo, espero que la gente disfrute con un artista que ha revolucionado la cultura y que es completamente contemporáneo”.