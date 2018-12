“Somos muchas madres denunciadas y maltratadas por nuestros hijos”

Tiempo de lectura: 2



Inmaculada tiene 40 años y un sueño por cumplir. Otros ya consiguió alcanzarlos, como el de ingresar en el Ejército del Aire. Lo hizo con 20 años, cuando se trasladó desde su localidad natal, el municipio malagueño de Guaro, hasta Madrid. Allí conoció al que acabaría siendo su marido y padre de sus hijos, Alberto y Alba.

Al convertirse en madre, Inmaculada dejó el Ejército y unos años más tarde se separó. Volvió a su pueblo, perdió a sus hijos (cuya custodia tiene el padre), perdió su casa y hoy tiene un trabajo que a duras penas le permite llegar a fin de mes. Ella tiene un sueño por cumplir, poner en marcha un negocio con el que volver a recuperar la ilusión que el paso del tiempo y las circunstancias le han arrebatado:

“Conciliar vida familiar y laboral era bastante complejo y como madre tomé la decisión de renunciar a un sueño por otro que tampoco me parecía tan malo, el de ser madre”, contaba Inmaculada Vidales a Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE'.

Cuenta que su marido no la respetaba como mujer y eso fue lo que acabo minando el matrimonio. A los dos años de separarse, Inmaculada decidió abandonar Madrid (que había sido su hogar durante catorce años) porque vivía “con miedo” porque su ex marido “aparecía en cualquier sitio, me ponía denuncias”.

Pero la vuelta a Guaro no fue como ella esperaba: “Compró a mi hijo con viajes, con regalos... empezó a malmeter de mí y, al final, el dinero y los insultos contra mí hicieron mella en él y mi hijo por activa y por pasiva se quería volver a Madrid”, un chico que hoy tiene quince años.

Inmaculada cuenta que llegó a un acuerdo con su ex marido antes de llegar a juicio, que se quedó con la custodia de los hijos porque, en su opinión, la justicia “es poco justa, depende del dinero que tienes”. “Con mi hijo Alberto se rompió la relación, por más que he intentado luchar contra el discurso que tiene en la cabeza, no lo he conseguido y hace un año y medio, en Semana Santa, fue la última vez que lo vi y me agredió... entonces vi que no podía hacer nada; le daré tiempo para que él valore lo que quiere”, relata Inmaculada Vidales.

“Somos muchas madres denunciadas por hijos, maltratadas por hijos”, se lamentaba esta madre en una entrevista en 'La Noche de COPE'.