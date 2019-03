¿Sabes cómo cambiarte el nombre si no te gusta?

"No podemos poner nombres contrarios a la dignidad del menor", explica en 'La Noche' Ignacio Montoro, abogado experto en derecho civil.

Tiempo de lectura: 2



Vaya días llevamos con el cambio de nombre de caras conocidas en nuestro país… Si ayer nos enteramos que el periodista y ex ministro Maxim Huerta, quería que a partir de ahora le llamaramos con su nombre de pila Máximo, que es como le llama su familia, y es el nombre que figura en todas sus facturas, o billetes de tren - dice - este miércoles el Boletín Oficial del Estado ha publicado las candidaturas oficiales a las elecciones generales del 28 de abril y ¡Sorpresa! En la lista de Ciudadanos como número uno aparece “un tal” Alberto Carlos Rivera, y no Albert Rivera, como conocemos al líder de la formación naranja.

Alguno habrá podido pensar que es un fichaje estrella de última hora, o un síntoma de españolismo de Rivera, pero no. Las especulaciones acabaron tan pronto como fuentes de Ciudadanos revelaron que era un error y que habrá tiempo para subsanarlo. Por cierto, que Pablo Iglesias, el líder de Podemos también cambió su nombre en las listas de 2015 obviando su segundo nombre Manuel…

Y más allá de nuestros políticos y nuestras fronteras como curiosidad te contaré que Nelson Mandela se llamaba “Ronlilanla” que es un nombre de origen xhosa y que significa “halar la rama de un árbol”, Pancho Villa era José Doroteo Arango, Sara Montiel fue bautizada como María Antonia Abad Fernández, y Rocío Dúrcal, por ejemplo, fue María de los Angeles de las Heras Ortiz.

Como ves no es tan raro el cambio de nombre a lo largo de la vida de uno y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los nombres más raros que nos entramos en el registro civil o qué tenemos que hacer para cambiar de nombre y qué consecuencia puede tener.

Hablamos con Ignacio Montoro, abogado experto en derecho civil. “En España hay limitaciones en el Registro Civil y no podemos poner el nombre que queramos, como Hitler, Judas o mandarina. No podemos poner nombres contrarios a la dignidad del menor".

¿Y si queremos cambiarnos de nombre? “La persona debe ser mayor de 16 años y acreditar el uso habitual del nombre, como ocurrió con Màxim huerta”. Además, Montoro añade que desde el año 2000 se puede cambiar el orden de los apellidos.

El tema de los nombres curiosos, raros, singulares no solo afecta a las personas. En España nos encontramos con municipios como Guarromán (Jaén), Par de Rubias (Pontevedra), Pan Crudo (Teruel), Cenicero (Logroño), Los Infiernos (Murcia), Pelas de abajo y Peleas de arriba (Zamora) o Villapene parroquia que pertenece al Ayuntamiento de Cospeito (Lugo), de allí es María del Mar Rodríguez y hemos hablado con ella en 'La Noche'.

Sobre su pueblo, Villapene, cuenta con humor que “en gallego tiene un significado distinto al castellano. Pero la gente siempre se hace una foto con el nombre del pueblo para subirla a Instagram y Facebook, hasta han robado la señal de bienvenida al pueblo en varias ocasiones”.

Y los oyentes de 'La Noche' nos cuentan anécdotas sobre sus nombres. Como por ejemplo, "el apellido Condón me lo hizo pasar mal de pequeña. El instituto era bastante duro, todo el mundo se reía de mi apellido. Me confundían y me llamaban Cóndor, Cordón...".