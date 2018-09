El remedio para acabar con las medusas es… comérselas

Tiempo de lectura: 1



En cuanto a la manera de cocinarlas, una de las posibilidades sería hacerlo como se acostumbra en Cádiz: marinadas en vinagre y fritas. Aunque también la salmuera es otra de las opciones para quitarle su efecto urticante. No habría especial problema en esto. Para muchos cocineros expertos, las medusas tienen un profundo sabor a mar, parecido al de las algas que se sirven en muchos restaurantes japoneses.

Un alimento que tener en cuenta. Eso sí, no podemos perder de vista que es muy necesario el tratamiento para deshacernos de este efecto, ya que son animales con una especie de aguijón en su interior, que se acciona cuando las rozamos. “Es por eso que no debemos lavarnos con agua dulce cuando nos pican, para que no se activen las células que nos irritan la piel y que no habían sido activadas”.